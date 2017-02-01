Mahall Bomonti İzmir’de
Herkesi Mesut Edecek Fevkalade Ofisler-Daireler

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Mahall Bomonti ile yanıbaşınızda uzanan yemyeşil bir doğa, her anınıza eşlik edecek bir deniz manzarası, tarihi modern hayatın içinde sunan bir yaşam. Hayatınızda olmasını istediğiniz her şey, Mahall Bomonti İzmir’de bir araya geliyor.

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Kampanyalar

Konut

Mahall Bomonti’de ister tek başına, ister bütün aile bir arada… Yaşam tarzınıza en uygun, konforlu ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak Loft, 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar Mahall Bomonti İzmir’de.

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Ofis

Kule, teraslı veya loft. İstediğiniz ofis türü ne olursa olsun, Mahall Bomonti İzmir’deki ofisler işinizi yükseğe taşımaya, eşsiz İzmir Körfezi manzarası ise iş yaşamınızın bir parçası olmaya hazır.

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Sosyal Alan

Açık ve kapalı havuz, spa, fitness merkezi ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarıyla çalışanlar, yaşayanlar ve her yaştan sakinleri için farklı sosyal seçenekleri bir arada barındırıyor.

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